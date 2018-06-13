РИАМО – 13 июн. В правительстве России считают невозможным рост цены на бензин до 100 рублей, у властей есть все инструменты для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен на топливо, передает в среду Федеральное агентство новостей.

«Сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года – в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», – сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Как сообщалось ранее на сайте издания, 31 мая средняя стоимость бензина в России выросла на 80 копеек за неделю. Кроме того, за литр дизельного топлива жителям и гостям страны придется теперь заплатить на 81 копейку больше.

Ранее вопрос резкого подорожания бензина поднимался в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства объяснил рост цен результатом неточного налогового регулирования со стороны правительства.