РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. В двух домах подмосковного Королева с 18 по 22 июня будут временно отключать электроэнергию в связи с ремонтными работами, света не будет в указанные дни с 9:00 до 18:00, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы Королева.

Отключение электроэнергии коснется домов в центральной части города.

«В связи с плановыми работами на общедомовых коммуникациях будет производиться поэтажное отключение электроэнергии с 18 по 22 июня, с 9:00 по 18:00 по следующим адресам: проспект Космонавтов дома №№2Б, 4Б», – говорится в сообщении.

Подробную информацию жители Королева могут узнать на сайте www.eds-korolev.ru или с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.