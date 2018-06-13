РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. В среду в подмосковной Балашихе в ходе встречи представителей власти и бизнеса с делегацией из Китая озвучили идею расширения регионального сотрудничества между городами двух стран, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Делегация из Китая под руководством вице-мэра города Чаочжоу госпожи Юй Хунчун посетила в среду Балашиху, где прошла презентация на тему торгово-инвестиционной среды Китая и России. В ходе презентации представители российской и китайской стороны обсудили вопросы развития международной инвестиционной деятельности и торговли между странами, а также предложили расширить региональное сотрудничество между городами, в том числе Чаочжоу и Балашихой.

«Сегодня между Россией и Китаем открываются новые перспективы сотрудничества. В частности, наши регионы имеют огромный потенциал для развития. Город Чаочжоу будет усиливать контакты и связи с Россией», - сказала Юй Хунчун.

Она добавила, что Чаочжоу является лидером в Китае по созданию свадебных платьев и изготовлению керамических изделий, также это один из туристических центров.

Начальник управления экономического развития администрации Балашихи Филипп Науменко подчеркнул, что в Балашихе созданы все условия для успешной работы китайских партнеров.

«Балашиха - самый большой город Подмосковья, здесь работают 25 крупных предприятий, 13 тысяч индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. У нас в планах - открытие индустриального парка и технопарка, куда мы планируем привлечь в том числе китайских партнеров. Мы видим вашу деловую хватку, профессионализм и желание работать с русскими», - сказал Науменко.

В ходе презентации было подписано соглашение о сотрудничестве между китайской компанией «Хуада керамикс мэйкинг» из Чаочжоу и российской компанией «Арт-М». И, по словам участников мероприятия, это только начало.

«Взаимоотношения между Китаем и Россией активно развиваются, 2018 год объявлен годом регионального сотрудничества между нашими странами, сегодняшнее мероприятие в Балашихе является отражением этой задачи», - сказал полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в РФ господин Ли Цзиньюань.