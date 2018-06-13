РИАМО – 13 июн. Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет сразу в трех странах: Канаде, США и Мексике, решение об этом было принято на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA) в Москве, сообщает Газета.ru.

«ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика. Такое решение приняли делегаты исполкома FIFA. Собственно, в этом нет ничего сенсационного. Сложно было представить, что Африке отдадут второй ЧМ за 16 лет (столько пройдет в 2026-м со времен ЮАР-2010). А вот в Америке мундиали не игрались с 1994 года», – говорится в сообщении.

Американские страны набрали 134 голоса (67%), за заявку африканской страны проголосовали 65 представителей национальных федераций (33%).

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».