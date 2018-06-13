РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июн. В городском округе Люберцы в среду во дворце спорта «Триумф» жители горокруга начали защиту проектов на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду глава посетил защиту проектов. В комиссию, которая ведет прием проектов входит член общественной палаты Подмосковья Дмитрий Боробов, председатель общественной палаты муниципалитета Петр Ульянов, заведующая отделом сетевого планирования и аналитической работы управления политического планирования и сопровождения мероприятий ГУСК МО Марина Иванчей.

«В последние годы благодаря губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву самоутверждение наших активных жителей подкреплено еще и финансами. Удача будет сопутствовать тому, у кого есть трудолюбие, усердие, творческий потенциал. Я благодарен вам за вашу активную позицию, искренне желаю, чтобы все задумки были по достоинству оценены. Пусть всем сопутствует удача», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что самое главное достояние городского округа Люберцы – это его жители.

«Если мы занимаем ведущие позиции по каким-то показателям, то это благодаря нашим людям. Большинство из них находится сегодня в этом зале, и представляет свои проекты на суд комиссии. Опираясь на наших жителей, мы способны сохранить те традиции, которые были заложены до нас. Это главная наша задача», – отметил Ружицкий.

По словам Ульянова, власти городского округа всегда поддерживают гражданские инициативы.

«Мы благодарны им за это. В Люберцах самое большое количество заявок на премию губернатора. Спасибо, что власти горокруга дают возможность активно участвовать жителям в общественной деятельности нашего городского округа и области в целом», – подчеркнул Ульянов.

Защита проектов на премию губернатора продлится до 18:00 во дворце спорта «Триумф». Мероприятие будет проходить без перерыва.

Всего жители Люберец зарегистрировали на сайте 1 887 проектов на премию губернатора «Наше Подмосковья». Из них в номинацию «Инициатива» подан 1 801 проект, «Команда» - 70, «Объединение» - 11, «Сообщество» – пять.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами. Они получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.