РИАМО – 13 июн. Новая часть «Мстителей» за 46 дней проката собрала в мире более 2 миллиардов долларов, она может стать третьей в истории самой кассовой картиной, сообщает Газета.ru.

Фильм также стал самым кассовым по выручке, полученной в первый уикенд: в Северной Америке он собрал 250 миллионов долларов, по всему миру – еще 630 миллионов.

«Третья часть «Мстителей» по комиксам Marvel стала четвертым фильмом, который преодолел этот рубеж бокс-офиса», – говорится в материале.

Если фильм обгонит в прокате картину «Звездные войны: Пробуждение силы», которая может похвастаться сборами в 2,068 миллиарда, она выйдет на третье место в списке самых кассовых картин за всю историю кинематографа.

Первое и второе место сейчас занимают «Аватар» с 2,78 миллиарда долларов и «Титаник» с 2,18 миллиарда долларов.