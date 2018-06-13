РИАМО - 13 июн. Столичные власти начали переговоры по вопросу достройки двух проблемных объектов в Москве, в городе уже решили проблемы 11 тысяч дольщиков, сообщает «Российская газета».

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков и тех горожан, строительство жилья у которых затягивалось, Москва решила. Будут решаться и остальные. В частности, в Царицыне ситуация тяжелее всего, там более 4 тысяч дольщиков, но все дома там будет достраивать город.

«Есть еще инвестконтракт по улице Новогиреевской, 5. Если договоримся с Минобороны, и оно его уступит нам, тоже достроим. Также решается вопрос с проектом «Академ-Паласа» на юго-западе столицы», - отметил Хуснуллин.

Он уточнил, что по России собрано на долевое строительство жилья 3,5 триллиона рублей, из них 1 триллион - в Москве. Население - самый большой инвестор и в самой столице, и в стране. Эти деньги вложили более 100 тысяч человек по договорам долевого участия. На них строится сейчас 497 домов, а проблемных из них - 34. Это самый низкий процент в России.