РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. С 4 по 11 июня сотрудники единой диспетчерской службы (ЕДС) подмосковного Королева оформили более 660 заявок от жителей городского округа по вопросам ремонта санитарно-технического оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Всего на прошлой неделе диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 3,8 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми обращались на прошедшей неделе: ремонт сантехоборудования – 662 заявки; благоустройство – 583 заявки; содержание помещений и придомовых территорий – 482 заявки; общестроительные работы на жилом фонде - 294 заявки; электроснабжение – 262 заявки», – говорится в сообщении.

По итогам было закрыто более 4 тысяч обращений, в том числе из поступивших ранее.

Заявку в ЕДС можно оформить по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайте: www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.