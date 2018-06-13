РИАМО - 13 июн. Законопроект о повышении пенсионного возраста в России может быть принят Госдумой до конца весенней сессии лишь в первом чтении, сообщает ТАСС.

«Если мы исходим из того, что, допустим, правительство завтра рассматривает этот вопрос (о пенсионном возрасте – ред.) и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку (по субъектам законодательной инициативы – ред.) есть месяц. И мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению», - сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Он добавил, что по этому вопросу нужно дождаться решений правительства и тогда его обсуждать.

По словам Володина, продление весенней сессии до 29 июля позволит депутатам полноценно обсуждать все вопросы с учетом того, что необходимо сделать рассылку законопроектов, затем обсудить в первом чтении, затем второе, третье чтения, чтобы не было никакой спешки.

За основу законопроекта принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет.

При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, люди, работающие на вредных производствах, в тяжелых климатических условиях, медработники и так далее), скорее всего, сохранится.