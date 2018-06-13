РИАМО - 13 июн. Глава городского округа Рошаль Алексей Артюхин выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в частности, Артюхин рассказал о решении проблемы нехватки чистой воды, передает корреспондент РИАМО.

«Вы представляете городской округ Рошаль, небольшой, но очень знаковый для Подмосковья. За последние 3-4 года мы смогли много что реализовать, это связно и с теплом, и с ЖКХ, и с водой. Вы с жителями занимаетесь общественными пространствами, дворами. Доложите, как обстоят дела, каких успехов удалось добиться», - сказал Воробьев.

Как рассказал Артюхин, две новые котельные перекроют потребности городского округа в тепле, полностью решена проблема нехватки чистой воды, в городском округе открыты кинотеатр, баня.