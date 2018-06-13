РИАМО - 13 июн. Москва заняла третье место в рейтинге самых комфортных городов по погодным условиям во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в среду глава Росгидромета Максим Яковенко.

«Благоприятна игра при температуре 17-20 градусов, влажность - не выше 45%. Тогда организм более легко воспринимает тяжелые нагрузки. Мы проранжировали ту погоду, которая будет на ближайшую неделю с момента начала чемпионата мира в городах и сделали такой рейтинг: легче всего будет играть в Калининграде, потом в Санкт-Петербурге, Москве», - сказал Яковенко.

Он отметил, что сложнее всего играть в связи с погодными условиями будет в Сочи.

«Наша сборная завтра играет в Москве, это третий город по сложности для игры (по погодным условиям - ред.). Надеемся, что будет не так жарко и влажно», - добавил глава Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».