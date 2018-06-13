РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Прокуратура признала кинотеатр «Костино» в подмосковном Королеве полностью безопасным, руководство учреждения полностью устранило все нарушения пожарной безопасности, сообщил прокурор города Константин Крошкин.

В начале апреля сотрудники Генпрокуратуры, представители Московской областной и городской прокуратуры, а также работники МЧС проверили кинотеатр и выявили ряд нарушений.

«Прокуратура города полностью контролировала процесс устранения нарушений. В настоящий момент кинотеатр полностью безопасен для посещения. Однако не все предприниматели города вовремя устраняют нарушения. Так, в магазине «Ярославна» на Большой Комитетской, 8/10, выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности, но устранять их владелец не захотел, поэтому был привлечен к административной ответственности, а деятельность магазина будет временно приостановлена», - сказал Крошкин.

За нарушения, касающиеся обеспечения безопасности граждан, предусмотрена административная ответственности в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановки деятельности предприятия.