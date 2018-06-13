РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 13 июн. В подъезде многоквартирного дома в Красногорске после ремонта повесили почтовые ящики после обращения жительницы, сообщила корреспонденту «РИАМО в Красногорске» начальник производственного отдела управляющей компании «Жилищный трест и К» Елена Кузовкина.

Жительница подмосковного Красногорска обратилась на портал «Добродел» с жалобой на управляющую компанию, которая на время ремонта в подъезде по адресу: улица Вокзальная, дом 17 сняла почтовые ящики. По словам женщины, из-за этого она не получала квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Ремонт действительно занял около месяца. В подъезде меняли мусоропровод, плитку в холле первого этажа, красили стены. На время работ старые почтовые ящики сняли, сейчас ремонт подходит к концу. Новые ящики подрядчик повесил на прошлой неделе (4-10 июня – ред.)», – сказала Кузовкина.

В управляющей компании «Жилищный трест и К» пояснили, что ремонт в подъезде проводится по губернаторской программе «Мой подъезд».