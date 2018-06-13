РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Футбольный клуб «Чайка» из Королева во время выездного матча уступил команде «Физтех» из Долгопрудного со счетом 1:2, матч прошел в рамках пятого тура группы «Б» чемпионата Подмосковья среди мужских команд, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.

Матч прошел 12 июня на стадионе «МФТИ» в Долгопрудном. Игру посетили порядка 100 зрителей.

«Голы в составе команды «Физтех» забили: Заур Жилоков, Константин Головской. У команды из Королева отличился Михаил Каретников. Ворота команды «Физтех» защищал Александр Караваев, ФК «Чайка» – Александр Дементьев», – говорится в сообщении.

Несмотря на поражение, ФК «Чайка» занимает первое место в турнирной таблице, одержав четыре победы в пяти играх.

Следующий матч команды состоится 16 июня. «Чайка» сыграет на домашнем поле с командой «Метеор» из города Пересвет Сергиево-Посадского района.