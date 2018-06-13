РИАМО – 13 июн. Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер полнометражного фильма о летающем цирковом слоненке Дамбо, картина является ремейком одноименного классического мультфильма, вышедшего в 1941 году, сообщает Газета.ru.

«В тизере новой картины Тима Бертона можно увидеть, как семья экс-звезды цирка Хольта Фарье (Колин Фаррелл) находит спрятавшегося в соломе слоненка. Дети Фарье в восторге от животного и принимают его в свою семью. Дамбо становится гвоздем программы цирка Макса Медичи (Дэнни ДеВито) и летает под куполом к удивлению зрителей», – говорится в материале.

В фильме также снялись Майкл Китон, Ева Грин, Нико Паркер Руни, Джозеф Гатт и Алан Аркин.