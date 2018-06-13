РИАМО - 13 июн. Для удобства жителей Подмосковья региональная система-112 постоянно расширяет возможности приема вызовов, сейчас за помощью к операторам системы можно обратиться пятью различными способами, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«Система-112 нацелена на оказание помощи наиболее удобными для жителей и гостей Московской области способами. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов – операторов, лингвистов, психологов, сурдопереводчиков. Обрабатываются не только звонки со стационарных и мобильных телефонов (в том числе без SIM-карт), но и СМС-сообщения, сообщения, поступающие через мобильное приложение, а также сигналы с оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС», - сказал Пестов.

Он добавил, что люди с нарушениями слуха и речи имеют возможность вызвать экстренные службы через Skype с помощью сурдопереводчиков системы-112.

На сегодняшний день самым популярным средством обращения в подмосковную систему-112 являются телефонные звонки. На них приходится более 95% от общего количества вызовов.

Второе место по популярности приходится на СМС-сообщения. Функция приема СМС-вызовов в системе-112 Московской области была внедрена летом прошлого года. За год работы этой функции операторами принято и обработано почти 190 тысяч текстовых сообщений.

Тройку лидеров замыкают обращения через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Возможности этой системы позволяют сообщить о факте и месте ДТП, но при условии, что автомобиль оснащен соответствующим оборудованием. Данные приборы автоматически передают информацию о ДТП оператору ближайшей диспетчерской службы системы-112 на территории Московской области.

Увеличивается количество сообщений в систему-112 через мобильное приложение. По статистике, чаще всего через мобильное приложение пользователи вызывают полицию и скорую помощь. На сегодняшний день мобильное приложение областной системы-112 используют уже более 22 тысяч пользователей.

Также жители и гости Подмосковья обращаются в систему-112 с помощью программы видеосвязи Skype. Это обусловлено спецификой работы – прием вызовов через Skype нацелен на людей с нарушениями слуха и речи. Обработкой таких звонков занимаются профессиональные сурдопереводчики. Чаще всего в 2018 году к сурдопереводчикам системы-112 обращались за медицинской помощью. Оператор-сурдопереводчик также является посредником между врачом и заявителем. Специалист разъясняет медикам жалобы звонящего, а заявителю – указания врача.