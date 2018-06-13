РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. В рамках модернизации и совершенствования технологического процесса на предприятие пищевых добавок «Инвестцентр Прогресс» в Котельниках завезли новое инновационное оборудование, которое позволит сжигать пищевые запахи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Компания «Инвестцентр Прогресс» производит сырье для пищевой промышленности, расположена на Дзержинском шоссе, дом №5.

«В рамках исполнения дорожной карты по модернизации производства пищевых добавок на предприятие «Инвестцентр Прогресс» поступило новое высокотехнологичное оборудование. Аналогов его практически нет. Завтра будут завезены баллоны с газом, от которых станет работать система. До конца недели планируется начать подключение, на следующей состоится пробный запуск оборудования», - сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он отметил, что эта технология позволит снизить пищевой запах. Оборудование российского производства и выполнено специально под заказ. Система представляет собой металлическую камеру, где установлено специальное оборудование. В него станет поступать воздух, далее он будет сжигаться. На выходе воздух будет уже без примесей и посторонних запахов.

В апреле в городском округе Котельники была создана рабочая группа и разработана дорожная карта по модернизации производства компании «Инвестцентр Прогресс». В состав рабочей группы вошли сотрудники администрации, члены общественной палаты города, местные депутаты и представители предприятия.