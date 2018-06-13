РИАМО - 13 июн. Строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе транспортного-пересадочного узла (ТПУ) «Столбово» начнется в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Подведомственное департаменту строительства города ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс на выполнение подрядных работ по строительству тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово» с необходимыми для функционирования подъездными дорогами», – говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство тоннеля на пересечении магистрали Солнцево-Бутово-Видное с Калужским шоссе длиной 1 466 метров и левоповоротного путепровода для обеспечения движения транспорта с дороги Солнцево-Бутово-Видное в направлении Калужского шоссе на территорию ТПУ «Столбово» длиной 267,5 метра.

Также в зоне трехуровневой развязки проектируемой магистрали с Калужским шоссе появятся два правоповоротных съезда: с бокового проезда Калужского шоссе в направлении центра на проектируемую магистраль в сторону станции метро «Столбово» и при движении в сторону Калужского шоссе на боковой проезд в направлении центра.

В районе ТПУ «Столбово» также предусматривается устройство улично-дорожной сети для обслуживания территории, в том числе общественным транспортом.

Продолжительность строительства не должна превышать 1,5 года с момента подписания государственного контракта. Подведение итогов запланировано на 27 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27,6 миллиарда рублей, отмечается в материале.

«Дорога Солнцево-Бутово-Видное обеспечит непрерывное движение автотранспорта параллельно МКАД, соединит между собой два района столицы и подмосковный город Видное. Строительство нового участка позволит перераспределить транспортные потоки и снять часть транспортной нагрузки с радиальных магистралей на подъезде к МКАД. Кроме этого, в створе дороги Солнцево-Бутово-Видное будет строиться линия метро протяженностью 12 километров, с четырьмя станциями», – напомнил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.