РИАМО - 13 июн. Актуальная информация о погодных условиях в одиннадцати городах, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, будет обновляться на сайте Росгидромета каждые три часа, также показания будут передаваться во Всемирную метеорологическую организацию, сообщил журналистам в среду глава Росгидромета Максим Яковенко.

«По просьбам оргкомитета (чемпионата мира по футболу 2018 года - ред.) мы начинаем размещать на ежедневной основе (прогноз погоды - ред.), каждые три часа будем менять прогностическую информацию о ситуации в одиннадцати городах, где будут происходить матчи чемпионата мира по футболу», - сказал Яковенко.

Он отметил, что прогноз будет передаваться во Всемирную метеорологическую организацию, которая в дальнейшем будет распространять прогнозы на сайтах национальных метеослужб болельщиков.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».