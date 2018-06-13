РИАМО – 13 июн. Президент России Владимир Путин поблагодарил Международную федерацию футбола (FIFA) за верность принципу «спорт вне политики» во время конгресса организации, сообщает Газета.ru.

«Особо хочу отметить верность международного футбольного союза принципу «спорт вне политики». Россия всегда придерживалась этого», – отметил Путин.

По его словам, Россия готова принять у себя чемпионат мира по футболу и обеспечить максимум комфорта и позитивные эмоции всем болельщикам.

Президент выразил надежду на то, что гости почувствую радушие и доброжелательность россиян и захотят когда-нибудь вернуться «к нам вновь».

В конце выступления Путин по-английски поприветствовал всех гостей чемпионата: «Welcome to Russia!».

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».