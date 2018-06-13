РИАМО - 13 июн. Этим летом московские школьники и учащиеся колледжей смогут посещать бесплатные экскурсии в музеях, подведомственных департаменту культуры города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00 московские школьники смогут посетить бесплатные обзорные экскурсии, которые пройдут на 90 культурных площадках столицы.

«Бесплатные обзорные экскурсии – это наш пилотный проект. Он обеспечит интересный и развивающий досуг для школьников, которые проводят летние каникулы в городе. Такой формат отдыха популярен у детей. В сентябре 2017 года по инициативе мэра Москвы департамент культуры запустил проект «Музеи – детям», благодаря которому учащиеся московских школ могут посещать музеи бесплатно», – сказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Для того, чтобы попасть на бесплатную экскурсию, достаточно предъявить на кассе социальную карту школьника или карту «Москвенок».