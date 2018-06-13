РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. В Королеве более 90 замечаний получили дорожники при проверке качества ремонта дорог, подрядчикам вынесены предписания, которые они должны выполнить до 16 июня, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко в ходе оперативного совещания.

В среду в Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы города Александра Ходырева. На заседании обсудили подготовку к отопительному периоду, ремонт подъездов, установку детских площадок и вопросы вывоза мусора.

«За выходные дни мы проверили качество выполняемых работ при ремонте дорог и выявили более 90 недостатков. В основном это невозможность пройти пешеходам до подъезда, сваленные деревья, мешающие движению, беспорядок при выполнении работ, отсутствие заниженных бордюров для передвижения маломобильных граждан. Подрядчикам вынесены предписания, которые до 16 июня они должны устранить», - сказал Даниленко.

В городе в рамках благоустройства приведут в порядок 40 дворовых территорий.

В Королеве расположены 509 дорог местного, регионального и федерального значения общей протяженностью 256,5 километров. В этом году отремонтируют 94 дороги протяженностью 51 километр. Уже завершены работы на 15 дорогах.