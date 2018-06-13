РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. Работы по благоустройству аллеи Победы и зоны отдыха у озера Бабошкино в Балашихе планируют завершить 18 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Аллея была посажена в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне в микрорайоне Балашиха-3.

«В Балашихе мы приступили к работам по благоустройству аллеи Победы и зоны отдыха у озера Бабошкино, которая находится рядом с аллеей. Будут покрашены лавочки, урны, декоративные элементы, детские площадки. Также мы окосим траву и приведем в порядок клумбы. Здесь в разные дни работает от 3 до 5 человек. Работы планируем завершить 18 июня», – сказал исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Балашиха» Евгений Чевычелов.

Он добавил, что к этим работам привлекли старшеклассников. С разрешения родителей летом с ними заключается контракт на один месяц, который при желании можно продлить.

«Я не хочу терять зря лето, хочу поработать. Решил трудоустроиться на два месяца. Мы красим лавочки, собираем мусор в пакеты. Работаем пять дней в неделю с 9:00 до 15:00 на территории всего города», – сказал 17-летний ученик школы №16 Максим Бурдаков.

Всего в 2018 году муниципальное учреждение благоустроит около 20 зон отдыха. К этим работам специалисты приступили в мае.