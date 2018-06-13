РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске водитель легкового автомобиля задел пешехода и скрылся с места происшествия, не убедившись, что с человеком все в порядке, сообщила «РИАМО в Подольске» сама пострадавшая.

Инцидент произошел 12 июня около 17:00 в 4-м микрорайоне Подольска.

«Возле супермаркета «Маяк» на улице Ленинградская, 6 водитель легкового автомобиля сдавал назад и не увидел, как в это же время я шла с большой охапкой цветов. Машина толкнула меня, остался отпечаток на брюках. Он даже не вышел и не извинился», – сказала пострадавшая.

По ее словам, в это время она принимала товар для магазина с цветами. Перед тем как выйти на дорогу, девушка убедилась, что автомобилей рядом нет. Но когда она начала подходить к крыльцу магазина, получила сильный удар в бок. Пострадавшая не стала обращаться в больницу.