РИАМО - 13 июн. Компания «Галс-Девелопмент» заключила договор с ООО «Волей Гранд» на управление МФК Match Point в Москве в качестве fee-девелопера, говорится в сообщении пресс-службы «Галс-Девелопмент».

«Match Point — комплекс апартаментов со спортивной волейбольной ареной, который возводится по адресу: улица Василисы Кожиной, владение 13. Общая площадь проекта составляет 205,9 тысячи квадратных метров. Генеральный подрядчик – ЗАО «ФОДД Констракшн». Архитектурные решения комплекса разработаны мастерской «Группа АБВ». Финансовый партнер проекта – банк ВТБ», - отмечается в материале.

По условиям договора, компания «Галс-Девелопмент» берет на себя обязательства по управлению строительством и проектированием МФК Match Point, контролю качества работ и соответствия объекта всем необходимым стандартам, а также обязательства по соблюдению сроков строительства и вводу объекта в эксплуатацию.

«Галс-Девелопмент» также будет осуществлять реализацию апартаментов в соответствии с федеральным законом №214. Апартаменты площадью от 28 квадратных метров до 185 квадратных метров предлагаются к продаже в формате shell&core. Часть помещений – 800 апартаментов с отделкой общей площадью 46 тысяч квадратных метров и 800 машино-мест - приобретена Агентством по ипотечному жилищному кредитованию в 2016 году.

«Fee-девелопмент – перспективное направление ведения бизнеса, которое становится все более востребованным в нашей стране. МФК Match Point – наш первый проект в данном формате, мы готовы выполнить все обязательства перед покупателями и завершить объект качественно и в срок. До конца года генеральный подрядчик – компания «ФОДД» планирует завершить монолитные работы. Окончание всего строительства запланировано на конец 2019 года», – отметил президент ПАО «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин.

МФК Match Point возводится на площади 2,72 гектара в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и станции метро «Парк Победы». Жилая часть комплекса, состоящая из четырех секций переменной этажности от 13 до 28 этажей, включает в себя 1609 апартаментов. Жилые корпуса объединены трехуровневой подземной парковкой на 1602 места. Волейбольная арена общей площадью 23 тысячи квадратных метров рассчитана на 3,5 тысячи зрителей. По окончании строительства комплекс станет новой тренировочной базой для спортивного общества «Динамо».

Компания «Галс-Девелопмент» входит в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов составляет 1,6 миллиона квадратных метров. За 2014-2017 годы компания построила и ввела в эксплуатацию такие знаковые городские объекты, как Центральный детский магазин на Лубянке, элитные кварталы «Литератор», Wine House, «Театральный Дом», МФК «IQ-квартал» в «Москва-Сити» и другие. Объекты компании многократно побеждали в российских и международных премиях: Urban Awards, CRE Awards, FIABCI Prix d'Excellence.