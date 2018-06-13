РИАМО - 13 июн. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), предназначенный для тренировок учащихся столичной спортивной школы «Северный», в котором ученики смогут учиться верховой езде, планируют построить в III квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Новый спортивный комплекс предназначен для тренировок учащихся спортивной школы олимпийского резерва «Северный», расположенной на соседнем участке. Для удобства проведения тренировки лошадей, обучения верховой езде появится конюшня, рассчитанная на 40 голов лошадей, и внутренний манеж», - говорится в сообщении.

Юные спортсмены смогут тренироваться по программам современного пятиборья: стрельбе, легкой атлетике, плаванию, фехтованию и конкуру. Кроме того, запроектированы 50-метровый плавательный бассейн, тир для стрельбы из лука и пневматического оружия, универсальный спортивный и тренажерный залы.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. На ФОКе в поселке Северный смонтированы металлические конструкции перекрытия бассейна, ведется монтаж металлических ферм перекрытия манежа, устройство монолитных конструкций тира, перекрытия над трибунами манежа», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, в настоящее время также вводится теплосеть и водопровод, идет устройство ограждающих конструкций и внутренних перегородок, монтируется кровля административного блока. Выявленные нарушения застройщик устраняет в сроки, установленные комитетом.

Общая площадь здания спорткомплекса составит 16,1 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории оборудуют открытые стоянки на 20 машино-мест, а также парковочные места для четырех автобусов.

Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники»». ФОК возводится по адресу: улица 9-я Северная линия, владение 1Б (СВАО). Предполагаемый срок окончания работ – III квартал 2019 года.