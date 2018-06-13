РИАМО - 13 июн. В столичном районе Сокольники ввели ограничение движения транспорта на улице Стромынка из-за строительства метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи со строительством станций метрополитена. Участок: улица Стромынка от станции метро «Сокольники до дома 9, корпус 2, на Сокольнической площади», – говорится в сообщении.

Ограничения вводятся на одной полосе участка улицы Стромынка до 30 июня 2018 года.