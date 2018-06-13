РИАМО - 13 июн. В Ленинском районе Подмосковья, в Апаринках, открыли обновленный учебный полигон пожарной охраны Москвы, комплексная модернизация полигона велась с 2009 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел учебный полигон для практической подготовки пожарных и спасателей в районе деревни Апаринки. В ходе посещения Собянин вручил награды города шести московским пожарным.

«Мы проводим огромную работу по повышению уровня готовности пожарных и спасательных частей Москвы. За последние годы они получили тысячи единиц техники и специального снаряжения. Недавно мы завершили многолетний проект реконструкции учебного полигона московских спасателей в Апаринках. Здесь созданы уникальные условия для подготовки московских пожарных – одних из лучших в мире», – сказал Собянин.

Он добавил, что вложения в пожарную службу, в подготовку пожарных окупаются столицей. По сравнению с 2010 годом число погибших на пожарах в Москве сократилось практически в два раза – с 213 до 115 человек.

Учебный полигон площадью 26,5 гектаров в районе деревни Апаринки был создан в 1970-х годах для практической подготовки московских пожарных. В 1980-е годы на полигоне ежегодно проходили обучение и сборы до 3 тысяч военнослужащих внутренней службы, из числа которых комплектовались пожарные части Московского гарнизона.

К середине 1990-х годов многие здания и сооружения полигона устарели и пришли в негодность. Начиная с 2009 года, правительство Москвы провело комплексную модернизацию полигона. Были возведены новые учебно-тренировочные и общественно-административные объекты.

«Сегодня полигон в Апаринках является уникальным современным комплексом для подготовки профессиональных пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований Московского гарнизона, а также добровольцев и волонтеров. Большое внимание уделяется популяризации профессий «пожарный» и «спасатель» среди детей и молодежи», – уточняется в сообщении.

Учебная база полигона используется на всех уровнях подготовки профессиональных пожарных и спасателей: школа (кадетский класс) – пожарно-спасательный колледж – вуз – пожарно-спасательные подразделения города Москвы.