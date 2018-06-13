РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июн. Семейный праздник «Экодвор» устроят активисты в поселке Нахабино подмосковного Красногорска 17 июня, в рамках мероприятия будет организована информационная точка, где жителям расскажут о пользе раздельного сбора мусора, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Нахабине 17 июня пройдет праздник в честь установки очередного контейнера для раздельного сбора отходов. Главная цель праздника «Экодвор» - объединить жителей для внедрения культуры и практики раздельного сбора отходов и решения проблемы мусора. Мероприятие организуют активисты движения «РазДельный Сбор Нахабино» и АНО «ЭкоЛогичные ресурсы»», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в Нахабине это уже четвертый праздник, который проводится для жителей в честь установки контейнера для раздельного сбора отходов. Ранее контейнеры были установлены на улице Новая, дом №8, Панфилова, дом №27 и Чкалова, дом №7.

«В рамках праздника будет организована информационная точка, где жителям расскажут о пользе раздельного сбора мусора. Также организаторы обещают нестандартные активности, направленные на вовлечение людей в практику раздельного сбора отходов, сокращение количества производимого мусора и продление жизни вещей. Все желающие смогут сдать вторсырье для последующей переработки (бумагу, стекло, пластик)», – добавляется в материале.

Подготовлена насыщенная развлекательная программа – фитнес-зарядка от руководителя коллектива «Танц Микс» Ольги Леоновой, выступление творческих коллективов дома культуры «Мечта», подвижные игры от детского сада «Филиппок», увлекательная анимационная программа, мастер-классы по созданию украшений из пластика и поделок из подручных вещей.

«Праздник будет проходить 17 июня с 11:00 до 13:00 в парке «Дружба» в ЖК «Красногорский» (улица Королева, дом №8)», – заключается в сообщении.