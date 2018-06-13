РИАМО - 13 июн. Тридцать электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум» передали управлению ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полицейские начнут использовать электромотоциклы уже во время проведения чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Москва будет первым городом в России, одним из первых в мире, который начнет использовать современный автономный электротранспорт в городском хозяйстве. Мы заключили контракты и ждем прихода в Москву первых электробусов. Но мотоциклы их опередили. Сегодня ГИБДД Москвы получает первые 30 электромотоциклов для патрулирования городских улиц», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, электромотоциклы будут использованы полицейскими уже в ходе чемпионата мира по футболу, а Москва станет первым европейским городом, в котором будет нести службу батальон дорожной полиции, полностью укомплектованный электротранспортом.

Электромотоциклы «ИЖ Пульсар» произведены концерном «Калашников» преимущественно из отечественных компонентов. Без подзарядки электромотоцикл может проехать 150 километров, что вполне достаточно для выполнения значительной части задач. Время полной зарядки электромотоцикла – порядка 1,5 часов.

«Стоимость электромотоциклов отечественного производства – в три раза ниже стоимости европейских аналогов (один мотоцикл – 600 тысяч рублей, контракт также предусматривает трехлетнее сервисное обслуживание стоимостью 600 тысяч рублей)», - уточняется в сообщении.

Электромобили «Овум» переданы столичной полиции бесплатно для тестирования.