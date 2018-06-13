РИАМО - 13 июн. Аграрии регионов страны, в том числе и Московской области, обсудят подготовку и проведение уборочных сельскохозяйственных работ в 2018 году на совещании 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин примет участие в совещании по вопросу «О ходе подготовки и проведения уборочных сельскохозяйственных работ в 2018 году». Совещание будет проводить министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в режиме видеоконференцсвязи», – говорится в сообщении.

Совещание пройдет 14 июня. В обсуждении вопросов примут участие представители многих региональных министерств и ведомств, а также аграрии.

«Планируется обсуждение ситуации доведения до сельхозпроизводителей средств господдержки, льготного кредитования, положения дел с сельскохозяйственным страхованием. Обсудим вопрос о перевозке сельскохозяйственной продукции во время уборки урожая, обеспеченность сельхозтехникой, ее готовность, вопросы поставок горюче-смазочных материалов, в том числе меры по недопущению роста цен на них», – сказал Разин.

Министр добавил, что важно заранее обсудить ситуацию, возможные проблемы и подготовить согласованные, обоснованные предложения и рекомендации, направленные на их решение, необходимо именно сейчас взять хороший темп, чтобы успешно начать и закончить уборку в кратчайшие сроки, не допустив потерь.