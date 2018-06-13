РИАМО - 13 июн. В Москве могут ввести законодательную норму, согласно которой парковочные места для электромобилей будут закреплены вблизи зарядных станций, сообщила РИАМО в среду председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

«Эта тема обсуждается, ее надо согласовать с министерством транспорта России, ее надо законодательно прописать. Было бы рационально закрепить парковки для электромобилей рядом с зарядными станциями», - сказала Зотова.

Она подчеркнула, что данный вопрос находится на стадии обсуждения и его решение еще не найдено.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога на 2019-2024 годы. Авторы инициативы предлагают освободить от налогов автомобили с электрической тягой независимо от мощности двигателя. Подобные льготы уже ввели в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.

По мнению парламентариев, льгота будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологичных автомобилей.