РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. В 220 подъездах Королева в 2018 году уже сделали ремонт, всего в этом году запланирован ремонт в 760 подъездах в 245 многоквартирных домах, сообщил заместитель руководителя городской администрации Владимир Шабалдас.

В среду в Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы города Александра Ходырева. На заседании обсудили подготовку к отопительному периоду, ремонт подъездов, установку детских площадок и вопросы вывоза мусора.

«В Королеве на 2018 запланирован ремонт 760 подъездов в 245 многоквартирных домах. На сегодняшний день отремонтировано 220 подъездов, что составляет 29%», – сказал Шабалдас.

Также в рамках благоустройства в Королеве в текущем году отремонтируют почти километр ливневой канализации на улицах Комсомольская, Садовая, Героев Курсантов и Комитетский лес. Также запланирован ремонт на сумму порядка 85 миллионов рублей, в рамках которого коммунальщики отремонтируют балконы, отмостки, межпанельные швы, лифтовое оборудование, кровлю, инженерные коммуникации.

До 15 сентября все 1 237 многоквартирных домов в городе будут готовы к отопительному сезону. На сегодняшний день работы проведены в 10% жилого фонда.