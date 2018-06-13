РИАМО (РЕУТОВ) - 13 июн. В подмосковном Реутове новый партнер программы «Безопасный регион» - компания МГТС (ПАО «Московская городская телефонная сеть») – начал установку камер подъездного видеонаблюдения, компания оборудовала системой безопасности три первых дома, сообщил глава города Станислав Каторов в среду.

Во время выездного совещания представители провайдера продемонстрировали работу систем безопасности заместителю министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеславу Метелеву и специалистам городской администрации.

«В рамках программы «Безопасный регион» мы уже оснастили камерами видеонаблюдения все въезды в город и места массового скопления людей. Под контроль как внутри, так и снаружи взяты все социальные объекты, школы и детские сады. Сейчас мы вплотную приступили к реализации третьего этапа программы - подъездного видеонаблюдения. Старт ему дало оборудование новой системой безопасности трех домов в северной части Реутова. Оснащение видеонаблюдением всех домов Реутова снизит уровень правонарушений на 5-7%», - сказал Каторов.

Программа предусматривает подключение всех подъездов Реутова к системе городского видеонаблюдения. Информация с камер будет круглосуточно, в режиме реального времени, поступать в единый центр обработки данных.

Кроме того, в рамках социально-экономического партнерства с Реутовом, МГТС объявила о начале строительства новой высокоскоростной сети передачи данных по технологии GPON. В рамках соглашения о сотрудничестве между МГТС и администрацией города Реутова компания в течение года подключит к новой высокоскоростной сети передачи данных 61,5 тысяч квартир.