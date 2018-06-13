РИАМО - 13 июн. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на обеспечении кибербезопасности и выявлении киберугроз, обнаружила сеть мошеннических сайтов, выдававших себя за порталы государственных услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несколько поддельных ресурсов работало под видом платформы «Активный гражданин»: посетителей фейкового сайта «Развитие регионов» приглашали к участию в опросе, за прохождение которого каждый желающий якобы мог получить вознаграждение от 65 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

При этом от пользователя требовалось предварительно оплатить участие в опросе: за активацию аккаунта мошенники просили перевести на их счет 170 рублей, за внесение данных опроса в единый реестр – 420 рублей, за регистрацию цифровой подписи – 1 190 рублей, и это далеко не весь список действий, за которые пользователю нужно было заплатить.

В среднем каждый из фейковых сайтов посещали от 4,5 до 35 тысяч человек ежемесячно. Некоторые из них потеряли суммы в размере до 40 тысяч рублей. Заявленный денежный приз никто из участников розыгрыша не получил – схема оказалась полностью мошеннической. В настоящий момент сайты этой сети заблокированы.

«Мошенничество в интернете достигло существенных масштабов. И если раньше так называемый фишинг имел отношение в основном к банкам, то теперь, как мы видим, и другие популярные ресурсы, к которым в Москве относится и «Активный гражданин», начинают использоваться в махинациях. Все это называется киберпреступностью», – сказал руководитель департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев.

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