Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? 10 вопросов | Пройден 43 раза Обществознание – один из самых популярных экзаменов на выбор у выпускников. Пройдите тест РИАМО из ЕГЭ прошлых лет и проверьте свои знания. Начать тест

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (1/10) Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. Фото Виталий Аньков © РИА Новости способности задатки одаренность талант

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (2/10) Определите все верные суждения о мировоззрении и выберите комбинацию цифр, означающую правильный ответ. 1. Мировоззрение включает в себя систему взглядов, понятий и представлений об окружающем мире. 2. Мировоззрение всегда тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития. 3. Процесс формирования мировоззрения всегда носит осознанный характер. 4. Мировоззрение дает человеку ориентиры и цели для его практической деятельности. Фото сайт мэра и правительства Москвы © 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 3, 4

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (3/10) Конституция страны провозглашает ее правовым государством. Какие из нижеперечисленных черт политической системы свидетельствуют о реализации этого положения конституции? Выберите комбинацию цифр, где все они указаны. 1. В стране действует республиканская форма правления. 2. В политической системе обеспечена самостоятельность трех ветвей власти. 3. В государстве свободно действуют оппозиционные партии. 4. В стране функционирует независимая и эффективная судебная система. 5. В стране не применяется смертная казнь. Фото PROBryan Jones © flickr.com 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 1, 3, 4

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (4/10) Что из перечисленного относится к конституционным гарантиям местного самоуправления в РФ? Выберите комбинацию цифр, где все конституционные гарантии указаны верно. 1. Право вносить проекты федеральных законов. 2. Право на судебную защиту. 3. Право на самоопределение. 4. Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Фото pixabay.com, Komsomolec © 1, 2 2, 3 2, 4 3, 4

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (5/10) Что из данного списка относится к правам налогоплательщика? Выберите комбинацию цифр, где все они указаны верно. 1. Получение отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом. 2. Соблюдение и сохранение налоговой тайны. 3. Представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых деклараций по тем налогам, которые он обязан уплачивать. 4. Присутствие при проведении выездной налоговой проверки. Фото Анастасия Осипова © РИАМО 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 3, 4

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (6/10) Вы устроились в кафе на должность помощника повара. В каких случаях для вас НЕ может быть установлен испытательный срок? Выберите комбинацию цифр, где все соответствующие условия указаны верно. 1. Вы устраиваетесь на работу по специальности впервые после окончания учреждения среднего профессионального образования. 2. Вы обучаетесь в высшем учебном заведении. 3. Вы являетесь несовершеннолетним. 4. Являетесь инвалидом 3-й группы. 5. У вас есть ребенок в возрасте до 1 года. Фото Волоколамское ИА © Фото 1, 2, 3 1, 3, 4 1, 2, 5 1, 3, 5

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (7/10) Найдите в списке меры, способствующие снижению инфляции. Выберите комбинацию цифр, где все они указаны верно. 1. Увеличение расходов государства на социальные программы. 2. Закрытие убыточных предприятий. 3. Изъятие «лишних» денег Центробанком. 4. Отказ от повышения зарплат и пенсий. 5. Переход на натуральный обмен вместо денежного. Фото pixabay.com © 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (8/10) Иванов подал в налоговую инспекцию декларацию о расходах с целью получения социального налогового вычета. По каким из перечисленных оснований он сможет получить социальный налоговый вычет за прошлый год? Выберите комбинацию цифр, где все они указаны верно. 1. Покупка квартиры. 2. Лечение в платной клинике. 3. Поездка на отдых в Сочи. 4. Оплата обучения детей в частной школе. 5. Оплата услуг сотовой связи. Фото TMAB2003 © flickr.com 1, 2 2, 3 Социальный налоговый вычет – это часть дохода физического лица, которая не облагается налогом, поскольку направляется на лечение, обучение или благотворительные нужды 2, 4 2, 5

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (9/10) Выберите верные суждения об уголовной ответственности в соответствии с УК РФ и комбинацию цифр, где они все указаны. 1. Уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица. 2. Субъектами уголовной ответственности являются физические и юридические лица. 3. По общему правилу уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16 лет. 4. Лица, совершившие преступление в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности на общих основаниях. Фото Александр Кожохин © 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 3, 4 2, 3, 4

Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (10/10) В стране проводятся экономические реформы. Какие факты свидетель-ствуют о том, что реформа направлена на переход от командной экономики к рыночной? Выберите комбинацию цифр, где представлены все верные ответы. 1. В стране разрешено создание частных фермерских хозяйств при условии аренды земли у государства. 2. Правительство проводит меры, направленные на ускорение технического прогресса. 3. В стране идут про-цессы приватизации и разгосударствления собственности. 4. Правительство проводит меры по либерализации цен. Фото pixabay.com © 1, 2, 3 1, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 4

Не сдал Увы, философия, социология, экономика и прочие гуманитарные науки не ваш конек. Возможно, вы технарь, и вам стоило бы выбрать другой предмет для сдачи ЕГЭ и не поддаваться общему ажиотажу. Например, физику, информатику или английский. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Недобрал Вы недостаточно хорошо разбираетесь в вопросах, касающихся развития общества, исторических закономерностях, государственном устройстве и экономических моделях. Скорее всего, вам пришлось бы срочно подтянуть свои знания либо пересдавать ЕГЭ. Фото © Поделиться результатом

Абитуриент Вышки Вы хорошо ориентируетесь в вопросах экономики, политологии, социологии и знаете, чем рыночная экономика отличается от командной плановой. Вы могли бы смело попробовать свои силы при поступлении в Высшую школу экономики или другой профильный вуз. Фото сайт ВШЭ © Поделиться результатом

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