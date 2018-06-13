РИАМО - 13 июн. Мэр столицы Сергей Собянин распорядился ввести карантин по бешенству животных на территории района Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, соответствующий документ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

«Установить карантин на территории района Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы до 11 августа 2018 года», – говорится в документе.

Карантин установлен после того, как 10 июня в районе Некрасовка выявили случай заболевания бешенством домашнего животного.

На период карантина на территории поселения запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак. Также под запретом торговля домашними животными и вывоз собак и кошек за пределы района.

Комитету ветеринарии города Москвы поручено обеспечивать контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории Некрасовки.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.