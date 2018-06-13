РИАМО - 13 июн. В 2018 году в рамках программы «Родники Подмосковья» планируется благоустроить 20 источников, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В текущем году по программе «Родники Подмосковья» запланировано благоустроить источники в Егорьевске, Ступине, а также Серпуховском, Пушкинском и Солнечногорском районах.

«Реализация программы идет нарастающими темпами: в прошлом году (в 2017 году – ред.) было благоустроено 15 родников, в нынешнем (2018 году – ред.) планируется провести работы на 20 источниках», – сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он добавил, что наступил завершающий этап работ по благоустройству родника в городском поселении Оболенск Серпуховского района. Работники подрядной организации уже выложили «подстилку» из песка и щебня, уложили сборную железобетонную трубу, установили буронабивные сваи, возвели подпорные стены и монолитные железобетонные лестницы.

«Осталось лишь облицевать стены декоративным камнем и возвести шатровое покрытие, чтобы защитить купель родника от листвы и осадков», – заключил министр.