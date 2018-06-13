РИАМО - 13 июн. С января по май текущего года в Московской области зарегистрировано 15,7 тысячи браков, в прошлом году в регионе было зарегистрировано более 58,5 тысячи браков, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

«За аналогичный период прошлого года в Московской области было зарегистрировано примерно столько же браков – порядка 16 тысяч, а за весь прошлый год – более 58,5 тысячи браков», – сказала Забралова.

Первый зампред областного правительства добавила, что за пять месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано 13,8 тысячи разводов, год назад эта цифра составляла 13,9 тысячи.

«В Московской области проводится работа по снижению количества расторгнутых браков. Функционируют 54 центра, где сотрудники стараются сохранить семьи, которые находятся на грани развода. С семьями работают психологи, представители органов опеки и духовенства», – отметила Забралова.

Всего в регионе насчитывается более сотни органов записи актов гражданского состояния.