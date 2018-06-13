РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске сотрудники полиции поздравили детей в оздоровительном лагере «Мечта» с Днем России, в рамках праздника состоялось выступление группы «Антитеррор», говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В торжественной обстановке сотрудники полиции УМВД России по Подольску поздравили отдыхающих детей с одним из самых молодых государственных праздников в нашей стране и объяснили, что он означает. Под звуки государственного гимна был поднят российский флаг, после чего свое показательное выступление перед ребятами показали военнослужащие группы «Антитеррор» одной из войсковых частей горокруга Подольск», - говорится в сообщении.

Воины показали синхронный отрыв от земли, во время которого никто не столкнулся с проносимым на цепях бревном, приемы рукопашного боя и стрельбу из автоматов. Мотоциклисты регионального общественного движения «Вольница» рассказали о мототехнике и разрешили детям сделать фото на память.