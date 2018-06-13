РИАМО - 13 июн. Голландский теоретик архитектуры, основатель Центра исследований в области символизма, детства и развития в Бразилии, боснийский аккордеонист и другие иностранные гости выступят на Московском урбанистическом форуме с 17 по 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«С горожанами встретятся Уильям Пауэрс, автор книг о медленной, простой жизни (который ради эксперимента переехал из Нью-Йорка в маленький деревянный дом в глуши), Сесиль Корти, председатель ассоциации VinziRast, занимающейся социальной адаптацией бездомных в Вене, и Адриана Фридман, основатель Nepsid, Центра исследований в области символизма, детства и развития в Бразилии и другие», – говорится в сообщении.

С лекцией выступит выдающийся теоретик архитектуры из Голландии Рем Колхас, один из ведущих урбанистов мира, предприниматель и основатель группы Creative Class Ричард Флорида, бывший руководитель General Motors Роберт «Боб» Лутц, а также вице-президент Брукингского института, автор множества книг о технологической политике, искусственном интеллекте и масс-медиа Даррел Уест.

Также состоятся воркшопы по темам: «Как создать сообщество» от онлайн-школы Vector, «Города будущего: архитектура, технологии, большие данные» от Habidatum. На дискуссиях обсудят развитие инфраструктура кино и фэшн-индустрии в Москве, уличное искусство, транспорт будущего, архитектура и визуальный код города, дизайн мышление и экономика знаний.

Хедлайнером музыкальной программы станет боснийский аккордеонист Марио Баткович, выступающий в стилистическом диапазоне от неоклассики и эмбиента до минимализма и авангарда.

Также на фестивале выступит инди-поп-певица Jekka, она представит совместную программу с женским хором, а петербургский битмейкер Long Arm сыграет динамичный и атмосферный лайв с барабанщиком Русланом Гаджимурадовым.

По словам организаторов форума, с одной стороны фестиваль ставит перед собой задачу переосмысления инфраструктуры прошлого и актуализации архитектурного наследия, а с другой – развивает диалог о том, как сделать город комфортным и интересным как для активных пожилых людей, так и для «цифрового поколения» молодых горожан.

Фестиваль начнется 17 июля и продолжится до 22 июля, тема этого года – «Связывая поколения». Вход на фестиваль свободный, но на некоторые мероприятия необходимо зарегистрироваться заранее.