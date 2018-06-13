РИАМО - 13 июн. Для удобства входа и выхода на стадион «Лужники» в дни футбольных матчей изменится режим работы одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК), говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

«Во время футбольных матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на стадионе «Лужники» изменится режим работы ТПУ «Лужники» МЦК. Для удобства болельщиков за два часа до матча ТПУ «Лужники» будут работать только «на выход», во время игры – в обычном режиме, а после матча два часа – только «на вход», – говорится в сообщении.

При этом турникеты ТПУ «Лужники» будут открыты для свободного прохода пассажиров.

«Временный режим, учитывающий пассажиропоток, позволит повысить пропускную способность ТПУ», – поясняется в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».