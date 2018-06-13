РИАМО - 13 июн. Государственные подмосковные музеи во время чемпионата мира по футболу-2018 будут работать без выходных, а по предъявлению паспорта болельщика – бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Государственные и муниципальные музеи разработали специальные спортивные программы: помимо традиционных викторин, конкурсов, выставок, спектаклей, посетителей ждут народные забавы, соревнования по незаслуженно забытыми в наше время играм-забавам, мастер-классы по игре в городки и варке варенья», – сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

В музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» подготовлена мультимедийная инсталляция «Традиция. Вера. Победа». Архитектурная конструкция в виде футбольного мяча представляет собой специально подобранный контент, состоящий из фотографий и видео, рассказывающих о наиболее интересных событиях в истории советского футбола и легендах, поднявших этот спорт в СССР на мировой уровень.

В Серпуховском историко-художественном музее откроется выставка «Серпухов. История футбола в лицах». В начале ХХ века в городе был создан футбольный клуб, который стал третьим по значимости после ленинградского и московского. Первый футбольный матч в Серпухове прошел в июле 1908 года, когда на поле вышли рабочие бумагопрядильной фабрики «Новая мыза». С началом Первой мировой войны спортивная жизнь в городе замерла, и новая страница в истории серпуховского футбола открылась в 20-е годы прошлого века.

Усадьбы Шахматово, Тараканово и Боблово мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока гостеприимно встретят гостей живописными пейзажами заповедных мест. Еженедельно по субботам утро здесь будет начинаться с физзарядки, которую проведет инструктор по фитнесу. Затем состоятся футбольные матчи между командой музея-заповедника и сборной командой посетителей.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева» пригласит посетителей принять участие в «попинухе» – веселой игре-забаве с лоскутным мячом. На территории Барского луга будет проведена серия мастер-классов по игре в «попинуху», установлены традиционные качели и аттракционы «Закрутиха». Также на территории музея-заповедника будет организована онлайн-трансляция финала чемпионата мира.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» пригласит всех желающих на семейный фольклорно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом», призванный через фольклор, игры, музыку и народные ремесла напомнить о традициях XIX века.

Кроме того, свои программы подготовили: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина, мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского, Московский областной музей народных художественных промыслов, литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», Военно-технический музей, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».