РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков в среду на оперативном совещании поручил до 14 июня заделать яму на Кузьминской улице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее жители отправили на интернет-портал «Добродел» просьбу заделать яму по адресу: улица Кузьминская, дом №15.

«Яму у дома №15 на Кузьминской улице необходимо заделать до вечера 14 июня. Нужно исполнить просьбу жителей», - сказал Булгаков.

Он добавил, что в Котельниках также наносят разметку на отремонтированные дороги. На 2-ом и 3-ем Покровских проездах разместили пешеходные переходы. На этой неделе рабочие нанесут на 3-ем Покровском проезде двойную сплошную линию.

Также Булгаков поручил ускорить процесс подготовки документов для опиловки деревьев. Он отметил, что от сухостоя нужно вовремя избавляться.