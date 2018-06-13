РИАМО - 13 июн. Электропоезд, оформленный в тематике предстоящего чемпионата мира по футболу, начнет ездить на Московском центральном кольце с 14 июня, дня, когда в столице пройдет первый футбольный матч World Cup, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 14 июня на Московском центральном кольце пассажиры смогут встретить «Ласточку», в салоне которой создана атмосфера чемпионата мира по футболу FIFA-2018», - говорится в сообщении.

Вместо привычных синих чехлов на креслах в «Ласточке» №48 будут чехлы с футбольной тематикой.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».

Первый матч состоится 14 июня между сборными России и Саудовской Аравии.