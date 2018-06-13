РИАМО - 13 июн. К 19 июня в Подмосковье и Москве значительно потеплеет, в этот день воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, 14 июня в Московском регионе будет переменная облачность без осадков, температура составит 17-19 градусов. Пятнадцатого июня также не ожидается осадков, воздух прогреется уже до плюс 21 градуса. Шестнадцатого и 17 июня будет 23-25 градусов и 22-27 соответственно, ветер в эти дни будет слабым.

«Понедельник, 18 июня. Переменная облачность. Без осадков. Температура – 24-29 градусов. Вторник, 19 июня. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура – 26-31 градус», – говорится в сообщении.

В среду же в Московском регионе ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 20 градусов тепла.