РИАМО - 13 июн. На севере Москвы в сентябре планируют ввести в эксплуатацию здание отдела внутренних дел района Ховрино, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Административное здание возводится по адресу: улица Петрозаводская, владение 28, корпус 5Б (САО) и предназначено для обеспечения правопорядка и общественной безопасности жителей района Ховрино.

«На объекте завершены фасадные работы и устройство кровли. Завершается отделка помещений и прокладка внутренних инженерных сетей. Ведется благоустройство территории», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Новое здание площадью свыше 4 тысяч квадрантных метров состоит из четырех этажей. В нем предусмотрены современный стрелковый тир, зал для борьбы, тренажерный зал, медицинский кабинет, конференц-зал на 100 мест, комнаты отдыха и психологической разгрузки.

При входе оборудуют пандус для приема граждан с ограниченными физическими возможностями. На прилегающей территории появятся спортивная площадка, площадка для стоянки легкового транспорта, машино-места для осмотра автомобилей.

Объект возводится за счет средств городского бюджета. Срок вода в эксплуатацию – сентябрь 2018 года.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. Проверки на строительстве здания ОВД проводятся на регулярной основе с участием специалистов Центра экспертиз. Все нарушения застройщик устраняет в установленные сроки», – отметил Антосенко.