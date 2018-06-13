РИАМО - 13 июн. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) переходит на усиленный режим работы в период проведения чемпионата мира по футболу, оперативные бригады будут находиться на стадионах «Лужники» и «Спартак» во время матчей и тренировок круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«На столичных стадионах «Лужники» и «Спартак» в период проведения матчей и тренировочных мероприятий организовано круглосуточное дежурство оперативных бригад ПАО «МОЭК» и создан запас расходных материалов. Каждая бригада обеспечена двумя спецмашинами, оснащенными электростанцией, оборудованием для электро- и газосварки, насосами, вентиляторами и прочей техникой», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, график составлен таким образом, чтобы на период проведения чемпионата обеспечить горячее водоснабжение на 106 спортивных объектах (стадионы, тренировочные базы) в 1 219 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков.

У остальных потребителей профилактические работы на тепловых сетях будут продолжены, в том числе и во время игр чемпионата, что позволит качественно провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону.

«Сотрудники «МОЭК» накануне чемпионата совместно с техническим персоналом стадионов провели совместные противоаварийные тренировки. В состав оперативных бригад включены высокопрофессиональные специалисты, прошедшие соответствующую подготовку и способные решить любые задачи», - прокомментировал управляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».