РИАМО – 13 июн. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил актера театра и кино Сергея Маковецкого с 60-летием и назвал его актером, покорившим сердца миллионов зрителей, сообщает Газета.ru.

В своем поздравлении Медведев назвал Маковецкого замечательным актером, незаурядным и творческим человеком.

«Вы покорили сердца миллионов людей в нашей стране. Вам удается воплощать в жизнь самые разные, даже очень сложные психологические характеры и образы», – написал Медведев в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Он особо отметил такие роли народного артиста России, как Швабрин из «Русского бунта», Фима из «Ликвидации», Черненко из «72 метров», отец Александр из фильма «Поп».

«У вас немало наград, но самая главная из них – это любовь зрителей, которые высоко ценят ваши работы», – заключил премьер-министр России.

Маковецкий – выдающийся советский и российский актер, известный зрителям в первую очередь по фильмам «Сукины дети», «Брат-2», «Жмурки», «Тихий Дон».