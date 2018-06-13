РИАМО - 13 июн. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вместе с Госадмтехнадзором и главами территорий проверит все детские ворота на спортивных площадках, к контролю также привлекут министерство физической культуры и спорта Подмосковья.

Ранее в Раменском районе Подмосковья от травм, полученных в результате падения незафиксированных футбольных ворот, скончался четырехлетний мальчик. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Падение футбольных ворот на детей - это федеральная проблема, она по всей России. Мы в Московской области вместе с Госадмтехнадзором и главами проверим все футбольные ворота, как они закреплены на спортивных площадках. И главы будут нести ответственность. Работа эта начнется в ближайшее время», - сказала РИАМО Мишонова.

Она добавила, что к проверке площадок привлекут также и министерство физической культуры и спорта Московской области.